رئيس دولة مدان بالفساد يخرج من السجن بعض الوقت لهذا السبب

2019/03/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وغادر الزعيم التاريخي لليسار البرازيلي زنزانته في سجن مدينة كوريتيبا جنوبي البلاد حيث يقضي عقوبة بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا؛ بتهمة الفساد وتبييض الأموال، على متن مروحية قبل أن تحط في مدينة ساو باولو وسط حراسة أمنية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.وقد سمح القضاء للولا أمس الجمعة بمغادرة مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا للمشاركة اليوم في جنازة حفيده آرثور.وهي المرة الثانية التي يخرج فيها الرئيس لولا دا سيلفا من السجن، بعد أن غادر زنزانته في تشرين الثاني الماضي لساعات للخضوع لاستجواب في كوريتيبا.ولم يسمح للولا بحضور مراسم تشييع شقيقه فافا الذي الذي توفي في كانون الثاني الماضي عن 79 عاما بسبب مرض السرطان.

انتهى.ص.هـ.ح.

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