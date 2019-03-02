عودة فضائح “الداعية الراقص” للواجهة بخروج “القطة المفضلة” عن صمتها

2019/03/02 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… عادت فضائح “الداعية الراقص” في تركيا للواجهة من جديد، مع خروج قطته “المفضلة” عن صمتها وكشفها المزيد من الأسرار المريبة عن حياته، أبرزها سبب إرغامه جميع فتياته على الخضوع لعمليات تجميل للظهور بمظهر موحد.

وكان عدنان أوكتار، الذي يعرف خارج تركيا باسم هارون يحيى، يستضيف برامج حوارية على قناته التلفزيونية A9، تجمع بين مناقشة أمور عقائدية والرقص مع فتيات يطلق عليهن اسم “القطط” والغناء مع رجال يطلق عليهم اسم “الأسود”.

واعتقل أوكتار وأتباعه على خلفية 30 تهمة، تتضمن تأسيس منظمة إجرامية والوقوف وراء اعتداءات جنسية على أطفال والاختطاف وانتهاك قانون الضرائب ومكافحة الإرهاب.

وشكّل مظهر قطط أوكتار محور جدل كبير، إذ تتشابه جميع الفتيات بالشكل لخضوعهم لعمليات تجميل متطابقة على يد أطباء محددين يعملون لدى أوكتار.

وقالت “القطة” السابقة لدى أوكتار، بيريل كونجاغول، إن “الداعية الراقص أراد جميع الفتيات التابعات له أن يظهرن بشكل مشابه لأولك الفتيات اللواتي اعتاد رؤيتهم في شبابه أمام الملاهي الليلية الرخيصة في العاصمة أنقرة”، وفق ما ذكرت صحيفة حرييت التركية.

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