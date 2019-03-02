مظاهرات الجزائر.. وفاة نجل أول رئيس حكومة بعد الاستقلال

2019/03/02 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي وفاة حسان نجل رئيس أول حكومة بعد الاستقلال الراحل يوسف بن خدة، خلال المسيرات التي

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