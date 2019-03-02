اعتقال ثمانية “دواعش” بعملية دهم وتفتيش قرب الشريط الحدودي مع السعودية

2019/03/02 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، السبت، باعتقال ثمانية عناصر من عصابات “داعش” الإجرامية بعملية دهم وتفتيش قرب الشريط الحدودي مع السعودية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الأمنية نفذت حملة دهم وتفتيش على مناطق صحراء الرطبة والنخيب القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا […]

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