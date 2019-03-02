2019/03/02 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تويتر تغلق الحساب الرسمي لخلية الإعلام الأمني

واع / بغداد / ز .ا

أعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، عن غلق شركة تويتر الحساب الرسمي لخلية الإعلام الأمني.

وذكر وذكر بيان للمركز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "شركة تويتر قامت بتعليق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي".

وأضاف البيان، أن "الحساب الذي تم اغلاقه اُنشئ بتاريخ 18 شباط الماضي، وتم الاعلان عنه في يوم الجمعة 22 من الشهر الماضي، وفيه عشر تغريدات فقط فضلا عن 420 متابعا في لحظة تعليق الحساب".

وطالب البيان، الشركة بـ"مراجعة قرارها والعدول عنه، واهمية مراجعة قوانينه والانتباه والتحري بمهنية ودقة في الابلاغات التي تصل اليهم، حيث لايجب الاعتماد عليها وجعلها سببا لاغلاق حسابات لا تنتهك المعايير".

وبين، أن "فريق المركز يرى ان سبب الاغلاق ربما يكون عن طريق حملة ابلاغات وهمية قام بها فريق خاص من المغردين الذي ينتمون لجهات متطرفة، وبالتالي قام تويتر باغلاق الحساب".

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