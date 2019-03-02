اعتقال شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات شرقي بغداد

2019/03/02 | 19:25

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد وسائل اعلام، اليوم السبت، بوقوع تفجير انتحاري استهدف اجتماعاً لقيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووجهاء عشائر، في الرقة السورية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، ان "تفجيراً إرهابياً وقع في منطقة بيت خابور التابع

بغداد اليوم - متابعة

رجحت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، انتهاء المعركة التي تقودها ضد داعش في آخر جيب للتنظيم شرق دير الزور "قريبا"، وسط معركة حاسمة تجري بين الطرفين.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، اعتقال اثنين من "جند الخلافة" في منطقة الصقلاوية شرقي محافظة الانبار.

وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مفارز المديرية في مقر

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