السترات الصفراء تغطي شوارع فرنسا في تعبئة وطنية

2019/03/02 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر محتجو السترات الصفراء في جميع انحاء فرنسا للأسبوع السادس عشر

واعلنوا عن تعبئة وطنية لمواصلة التظاهر خلال شهر اذار/مارس

الجاري.وفي العاصمة باريس سارت التظاهرة من قوس النصر حتى ساحة دانفير روشرو.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالغاء زيادة الرسوم والضريبة.وفي مدينة "ليل" شمالي فرنسا دعا المتظاهرون الدول المجاورة بلجيكا

وألمانيا وانكلترا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا إلى التظاهر في المدن

الكبرى تحت مسمى النضال الدولي.



ومن جانبه اعتبر ماكرون ان اعمال

العنف التي ترافق التظاهرات غير مقبولة.



ودعا الى العودة للهدوء.

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