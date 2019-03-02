2019/03/02 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر الى تشكيل لجنة تحقيق عالية

المستوى بشأن قتل خمسين ايزيدية في سوريا وما تم نقله من معلومات عن

اسباب واليات تنفيذ تلك الجريمة.

وشدد خدر على اهمية التعامل بحكمة مع عناصر داعش الذين يسلمون

انفسهم بغية الاستفادة من معلوماتهم عن المختطفات، مبينا ان احد

المهتمين بقضية المختطفات الايزيديات نشر بعض المحادثات المرتبطة

بالقضية ونقلتها بعض الصحف العالمية وان المختطفات تم اعدامهن

تنفيذا لاوامر اصدرها زعيم التنظيم الإرهابي كرد فعل بحال قصف

الباغوز السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب صائب خدر يدعو للتعامل بحكمة مع عناصر داعش الذين يسلمون أنفسهم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب صائب خدر يدعو للتعامل بحكمة مع عناصر داعش الذين يسلمون أنفسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).