أنصار الله: إطلاق 3 صواريخ

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع (زلزال1) وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

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