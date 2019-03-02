بوتين يفتتح دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات في مدينة كراسنويارسك

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورة الألعاب الشتوية العالمية للجامعات في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، ووعد بكرم الضيافة واستقبال الزائرين والمشاركين بقلوب مفتوحة.

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