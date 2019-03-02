نافيا انشقاق قادة عن الجيش... نائب وزير خارجية فنزويلا: مستعدون لأي اعتداء

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية الفنزويلي، داريف مولينا، إن القوات المسلحة الفنزويلية مستعدة لمواجهة أي اعتداء عليها، نافيا ما تردد بشأن وجود انشقاقات في الجيش.

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