المحمداوي يطالب بشمول منتسبي دائرتي البحوث والتشغيل بتثبيت عقود الكهرباء وعدم استثناءهم

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب جمال المحمداوي، بشمول منتسبي دائرة بحوث الطاقة ودائرة التشغيل والتحكم وعدم استثناءهم من قرار تثبيت العقود على الملاك الدائم والذي اصدره مجلس الوزراء في 26 شباط 2019.

وقال المحمداوي في بيان تلتقه وكالة صدى “اننا نطالب رئيس مجلس الوزراء بعرض موضوع منتسبي دائرة بحوث الطاقة ودائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء والموافقة على تثبيتهم على الملاك الدائم واستحداث درجات وظيفية لهم اسوة بباقي اقرانهم من المتعاقدين”.

وتابع سيادته”استثناءهم من التثبيت في جلسة مجلس الوزراء ليوم 26 شباط لكون الدائرتين ممولتين مركزيا فيما اصل التعاقد معهم كان مع التمويل الذاتي وليس المركزي”.

واضاف المحمداوي”ان عدد المتعاقدين في الدائرتين حوالي 400 متعاقد وهم من ذوي الخبرة وتم تدريبهم وتأهيلهم لادارة منظومة الاعمال المكلفين بها”.

واشار الى ان “حجم الاعمال المناطة بالدائرتين كبير جدا وتعد دائرة التشغيل القلب النابض في الوزارة اذ يتم من خلالها السيطرة على منظومة الطاقة الكهربائية في البلد وان اعداد العاملين فيها على الملاك الدائم محدود ولا يستوعب حجم العمل “.

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