فالح الفياض يزور قضاء سنجار غربي نينوى ويلتقي القيادات الأمنية والمحلية

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، فيما التقى عددا من القيادات المحلية والامنية لبحث الاوضاع العامة في القضاء.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان الفياض اجرى زيارة الى سنجار على رأس وفد حكومي وبرفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله للاطلاع على الاوضاع الامنية والخدمية في القضاء، فضلا عن بحث جهود اعادة النازحين للقرى الايزيدية والعربية.

واضاف ، ان الفياض ويارالله تفقدا قطعات الحشد الشعبي في سنجار، حيث اشادا بجهود الحشد في الملف الامني والإنساني والتعاون والتنسيق المشترك مع القطعات الامنية.





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