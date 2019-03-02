التجارة : توقعات بزيادة كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين

2019/03/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة التسويق في وزارة التجارة، اخر استعداداتها للموسم التسويقي للحنطة المحلية وسط توقعات بزيادة الحنطة المسوقة من قبل الفلاحين.وذكر بيان للوزارة : ” ان عددا من مدراء فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب، استعرضوا كميات الحنطة المتوقع تسويقها هذا العام، معتمدين على ماتم رصده من قبل دوائر الزراعة في محافظاتهم بموجب الارض المزروعة […]

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