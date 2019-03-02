إيران لعبد الله بن زايد: اهتم بجرائم بلدك في اليمن

2019/03/02 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية الإيرانية إن اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران أمام أعضاء منظمة التعاون الإسلامي مجرد أكاذيب مكررة، موصية وزير الخارجية الإماراتي

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