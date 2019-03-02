الحلبوسي يشارك غدا في المؤتمر الدوري للاتحاد البرلماني العربي في عمّان

2019/03/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى العاصمة الاردنية عمان.

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