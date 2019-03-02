اعتقال شخص بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة شرقي بغداد

2019/03/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بإعتقال شخص بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.

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