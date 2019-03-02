2019/03/02 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق،السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يتعرض لضغوطات لتغيير قراره في اختيار بعض وزراء حكومته، فيما حذر من تحركات "مريبة" لتنظيم داعش وحزب البعث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد التركمان: ضغوطات على عبدالمهدي لتغيير وزراء حكومته ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد التركمان: ضغوطات على عبدالمهدي لتغيير وزراء حكومته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).