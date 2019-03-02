القوة الجوية يرفض استقالة حسن الكعبي

2019/03/02 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، السبت، رفضها التام لفكرة تقديم النائب الأول لرئيس لمجلس النواب حسن كريم استقالته من منصب النائب الاول للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية.

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