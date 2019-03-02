2019/03/02 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الفضيلة، السبت، ان حكومة عادل عبد المهدي مُلزَمة بحجبِ المواقع الاباحية بقرار رئاستي البرلماني والجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفضيلة: الحكومة ملزمة بحجب المواقع الاباحية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفضيلة: الحكومة ملزمة بحجب المواقع الاباحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).