الوطني الكردستاني مهدداً الديمقراطي: سنختار بدائل في التعامل مع الواقع

2019/03/02 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هدد المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني، السبت، أنه في حال استمرار الحزب الديمقراطي الكرستاني بالتفرد في اتخاذ القرارات لتنفيذ أجنداته، سيكون للإتحاد الوطني موقف آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب إجتماع عقده، اليوم السبت، في مبنى المكتب السياسي للإتحاد في السليمانية.وذكر بيان لمكتبه، أنه" في حال عدم توصل الحزبين الرئيسيين إلى إيجاد نوع من التفاهم المشترك بشأن القضايا الخلافية واستمرار الحزب الديمقراطي بالتفرد في اتخاذ القرارات لتنفيذ اجنداته في البرلمان، فأن المجلس يخول المكتب السياسي للإتحاد لإختيار بدائل آخرى في التعامل مع الواقع".واضاف البيان أن "المجلس المركزي للإتحاد الوطني يؤكد استمرار دعمه للسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة الحزب لحل المسائل الخلافية على صعيد إقليم كردستان والعراق في إطار رزمة واحدة"، مؤكدا أحقية الاتحاد الوطني في اختيار محافظ جديد لكركوك.وبين، أن" الاجتماع المرتقب الذي من المقرر أن يعقد بين الحزبين غدا الاحد يعد فرصة سانحة للتوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين".انتهى

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