بالصور..حادث سير مؤلم على طريق تكريت

2019/03/02 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} لقي 8 اشخاص مصرعهم، اليوم السبت، اثر حادث مرور مؤسف على طريق تكريت في صلاح الدين.

وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان" السرعة المفرطة تسببت بوفاة 8 اشخاص على طريق تكريت إلى ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين".انتهى

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