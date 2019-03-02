حقوق الإنسان : ارتفاع معدلات العنف الأسري بالعراق وقانونه معطل منذ 2013

2019/03/02 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، عن ارتفاع معدلات العنف الأسري يتصدرها العنف ضد النساء، مبينة ان هناك تحرك من رئاسة الجمهورية لإقرار قانون العنف الأسري المعطل منذ 2013.وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي لـ/المعلومة/ إن “المفوضية العليا شخصت ارتفاعا كبيرا بمعدلات العنف الأسري في العراق”.وأضافت ان “العنف ضد […]

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