الفتح وسائرون يستكملان مسودة مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق

2019/03/02 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي أن اللجنة القانونية المنبثقة عن تحالفي سائرون والفتح، استكملت مسودة مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق.

عليوي اكد أن اللجنة انهت المهمة الموكلة إليها، وستقوم بعرض الموضوع على اللجنة السداسية.

وبين أن اللجنة وضعت فقرات بشأن ابقاء اعداد من تلك القوات وفق حاجة الحكومة لها، على انْ تزود مجلس النواب بتقارير تحدد الاعداد والمهام، سواء كانت للتدريب او للتعاون الاستخباراتي.

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