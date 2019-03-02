نائب: ضغوط داخلية وخارجية لاعادة سياسيين مطلوبين للقضاء الى العراق

2019/03/02 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز وجود ضغوط داخلية وخارجية من اجل اعادة بعض السياسيين المطلوبين للقضاء الى العراق.

الفايز بين أن اغلب الكتل السياسية، لن ترضخ لتلك الضغوط ولن تسمح بعودتهم الا في حالة تسليم انفسهم للقضاء.

واضاف ان من يدعو لاعادتهم، يجب ان يقف مع العراق لمحاكمة المطلوبين من السياسيين وفق التهم الموجهة لهم.

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