حزبا الطالباني والبارزاني يعقدان اجتماعاً غداً

2019/03/02 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن عقد مكتبه السياسي اجتماعا مع نظيره في الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل يوم غد، وسيتضمن طرح أسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك.

عضو المجلس القيادي في الاتحاد اريز عبد الله، اشار الى أن الحوارات بين الحزبين تجرى بشكل ايجابي، لا سيما وان الديمقراطي يصر على عدم تشكيل حكومة الاقليم من دون الاتحاد، في حين اكد ان الاتحاد سيقدم خالد شواني وشوار عسكري ورزكار علي، مرشحين لمنصب محافظ كركوك.

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