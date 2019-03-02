الرئيس بارزاني وأياد علاوي يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، الدكتور أياد علاوي، رئيس الائتلاف الوطني العراقي.

خلال اللقاء تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وفق بيان أورده مكتب الرئيس بارزاني، طالعته (باسنيوز).

كما تم تبادل الآراء حيال التقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق وكوردستان، إضافة الى سبل حل المشكلات بين أربيل وبغداد.





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