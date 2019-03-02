شرطة المثنى: تنسيق أمني مشترك مع النجف والأنبار لتأمين البادية

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود، وجود تنسيق مشترك مع قيادتي الشرطة في النجف والأنبار، لتأمين مناطق البادية المحاذية لتلك المحافظات.

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