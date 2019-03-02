مصدر: داعش يعدم خمسة من مقاتليه الروس في ظل فوضى عارمة

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، السبت، عن إعدام تنظيم داعش الإرهابي لخمسة من مقاتليه الروس في منطقة الباغوز السورية، في ظروف غامضة.

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