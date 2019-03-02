وزارة النقل تطلق خدمة خاصة بالحقائب المفقودة في المطار

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استحدثت خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس.​

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