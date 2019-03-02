خبير في شؤون الشرق الأوسط: شن حرب عسكرية على إيران احتمال وارد

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد كریستیان كارل ألبرت، الخبير في شؤون الشرق الأوسط بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن شن حرب عسكرية على إيران احتمال وارد، مبيناً: "يجب أن ينصب تركيزنا على استمرار الاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة".جاء ذلك خلال مشاركة كریستیان كارل ألبرت في ندوة بعنوان: "إيران في الأجندات الدولية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط الذي ينظمه مركز رووداو للدراسات.وقال كریستیان كارل ألبرت: "من الضروري أن نأخذ خطر اندلاع حرب على إيران على محمل الجد خاصة أن ترمب شخصية متغيرة المواقف".وأضاف أن "العقوبات تفرض بسرعة لكن رفعها يحتاج إلى وقت طويل، وهنا لا يمكنني التكهن بما سيحدث إذا ما فاز مرشح ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".ومضى بالقول: "تشير التوقعات إلى أن عدم فوز ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية أمر وارد، فهل ستتبع الإدارة المقبلة سياسات مشابهة لسياسة أوباما؟!".وبشأن الاتفاق النووي، قال: "يجب أن ينصب تركيزنا على احتمالية استمرار الاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة".وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، 1 آذار 2019، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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