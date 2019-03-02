وطني الشاطئية يخوض أولى وحداته التدريبية في باتايا ويواجه الصين وديا

2019/03/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خاض المنتخب الوطني بكرة القدم الشاطئية اول وحداته التدريبية في باتايا، مساء اليوم السبت، في التاسعة بتوقيت تايلاند، والخامسة بتوقيت العاصمة بغداد، بعد رحلة طويلة استمرت لأكثر من 17 ساعة، وصل فيها الى بانكوك، فضلا عن التأخر في المطار لساعتين ونصف الساعة بسبب الاجراءات الامنية لفيزا الدخول، ليواصل رحلته بالسفر البري الى مدينة باتايا، استمرت ثلاث ساعات.

استشفاء بسبب إرهاق السفر

الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اكتفى، صباح اليوم، بإجراء وحدة تدريبية استشفائية على شواطئ البحر من اجل ازالة الارهاق والتعب من اللاعبين، فضلا عن إلقاء محاضرة من قبل مدرب منتخبنا الوطني، كريم مقدم، الذي اكد توفير اتحاد كرة القدم، وبالخصوص اللجنة الشاطئية، كل ما يحتاج اليه المنتخب من خلال منهاجه الذي قدمه منذ توقيعه للعقد.

جوائز تحفيزية

المدرب الايراني، كريم مقدم، عمل على تحفيز اللاعبين منذ اختياره القائمة النهائية، وعمل على رفع وتر المعنويات لدى اللاعبين من خلال مكافأة افضل لاعب في التدريبات، واكثرهم عطاء، من اجل زرع المنافسة الشريفة بين اللاعبين، وبرغم بساطة الجائزة، لكننا شاهدنا تأثيرها الواضح في نفسية اللاعب، وشملت المكافأة احذية وملابس رياضية وعطورا، بالاضافة الى بث الحماس فيهم، بتشجيعهم، وقوله انهم يمثلون العراق، والشعب ينتظر الافراح بتحقيق الفوز والانجاز في البطولة الاسيوية.

اللاعبون على قدر المسؤولية

وقال مدرب منتخبنا الوطني، الايراني، كريم مقدم: ان الأجواء جيدة في المعسكر منذ اليوم الاول بسبب الانضباط العالي من قبل جميع الوفد، وبالخصوص اللاعبين، وهم على قدر المسؤولية المناطة لهم بتمثيل العراق خير تمثيل وتحقيق الإنجاز .

وأشار الى: ان مباراة يوم غد أمام الصين مهمة جدا من اجل الوقوف على تشكيل المنتخب، وتأقلم اللاعبين على ارضية الملعب، كوننا سنخوض مباريات على الملعب نفسه في مدينة باتايا .

وأوضح: انه يعرف منتخبي ايران وعمان اللذين سنواجهها في المجموعة الرابعة بمنافسات البطولة.



مشددا على أهمية تحقيق الفوز في المباراتين برغم ان فوزا واحدا يؤهلنا الى الدور الثاني.

تحقيق الحلم

أما قائد المنتخب الوطني، سجاد سهل، فأكد عزم زملائه اللاعبين على تحقيق الحلم بالتأهل الى كاس العالم بتحقيق نتائج جيدة في البطولة الآسيوية .

وبين ان العراق سيكون رقما صعبا في هذه البطولة، ومختلفا عن مشاركاته السابقة بعد التعاقد مع مدرب خبير، وله باع كبير في الكرة الشاطئية.

وزاد بالقول ان المدرب، كريم مقدم، مكسب كبير للكرة العراقية الشاطئية، وله تأثير كبير في تطور مستوى لاعبي المنتخب.

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