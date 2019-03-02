الحلبوسي يصل عمان للمشاركة في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2019/03/02 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء اليوم السبت، الى العاصمة الاردنية عمان.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحلبوسي وصل إلى العاصمة عمان برفقة وفدٍ نيابي للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بمؤتمره التاسع والعشرين في المملكة الأردنية الهاشمية".واضاف" حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونه ونائبه".هذا ويُعقدُ المؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وتحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".انتهى

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