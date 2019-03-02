بالصور..تدمير مضافات لداعش وضبط بئر عميق بين ديالى وصلاح الدين

2019/03/02 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، تدمير مضافات لداعش وضبط بئر عميق خلال عملية استباقية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

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