بوتفليقة يعلن ترشحه للرئاسة الجزائرية من جديد

2019/03/02 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.وأعلن ثلاثة مترشحين تقديم ملفاتهم اليوم السبت، وهم: بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني.وقد قدم […]

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