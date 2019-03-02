بـ 100 مليون دينار.. افتتاح محطة كهرباء في جانب الكرخ

2019/03/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افتتح وزير الكهرباء لؤي الخطيب، السبت، محطة كهرباء اليرموك التحويلية في محافظة بغداد، والتي جهزت معداتها من شركة سيمنز الالمانية، ونفذت من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية.وذكر الخطيب في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019)، في كلمته خلال الافتتاح ” لا اقول […]

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