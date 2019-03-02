حقائق غريبة ستدهشك عن الهامستر

2019/03/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهامستر حيوان صغير الحجم يشبه الفأر وينتمي إلي عائلة القوارض إلي فصيلة cricetinae وتضم 25 نوع تقريباً، يعتبر الهامستر من الحيوانات الأليفة لذا يحب الأطفال

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