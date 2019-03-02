معلومات شيقه عن حيوان الكنغر

2019/03/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيوان الكنغر من أكثر الحيوانات الشيقة والمثيرة جداً يوجد في أستراليا بشكل أساسي وينتمي إلي الثدييات الكيسية، أهم ما يميز الكنغر ساقيه القويتين والأقدام الكبيرة

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