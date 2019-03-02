رئيس البرلمان العراقي يصل الى الاردن

2019/03/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم السبت إلى العاصمة الاردنية عمان.

وكان في استقبال الحلبوسي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونه ونائبه.

ويشارك الحلبوسي برفقة وفدٍ نيابي في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بمؤتمره التاسع والعشرين في الاردن.

هذا ويُعقدُ المؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وتحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

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