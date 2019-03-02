البرلمان العراقي يعلن استئناف أعماله .. ملفات ساخنة بانتظاره

2019/03/02 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، موعد استئناف أعماله للفصل التشريعي الثاني، فيما كشف نائب عراقي عن ملفات ساخنة بانتظار البرلمان.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية، في بيان صحفي تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «مجلس النواب سيستأنف أعمال جلسته الأولى للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل الموافق 9 آذار»، مضيفاً أن «الجلسة ستكون في الساعة الواحدة ظهراً».

من جانبه قال النائب في البرلمان العراقي فاضل الفتلاوي، في تصريحات صحفية، إن «هناك ملفات ساخنة في جلسة البرلمان الأولى، منها ملف استكمال الكابينة الوزارية، ورئاسات اللجان البرلمانية، وكذلك ملف التواجد الأجنبي في العراق».

وأضاف الفتلاوي، أنه «لغاية هذه اللحظة لم تحدد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، للفصل التشريعي الثاني».

وأعلن البرلمان العراقي في (26 كانون الثاني 2019)، عن نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة، فيما دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم.





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