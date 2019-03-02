مجلس محافظة نينوى يطرد جميع وسائل الإعلام خارجا

2019/03/02 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

الغى مجلس محافظة نينوى ،السبت ، عقد المؤتمر الصحفي المقرر عقده من قبله .

وذكر

مراسلنا، أن “مجلس محافظة نينوى قام بطرد جميع وسائل الاعلام خارج بناية المجلس

بعد ساعتين من الانتظار لعقد مؤتمر صحفي”.

وتابع

أن “المجلس لم يتوصل الى اتفاق لعقد المؤتمر ما دفعهم لطرد الصحفيين خارج المبنى”.

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