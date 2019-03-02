2019/03/02 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التميمي يدعو الى انهاء خطر بقايا داعش في الزور لتأمين المقدادية

واع / مكتب ديالى / مس .م

دعا رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي، السبت، الى ضرورة انهاء خطر بقايا داعش في الزور لتأمين المقدادية والحفاظ على الانجازات التي تحققت طيلة الفترات الماضية .





ذكر التميمي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "صاروخ كاتيوشا اطلق من جهة الزور صوب احدى مناطق قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى ولكن دون اضرار بشرية وهو ليس القصف الاول من نوعه في القضاء".

وأضاف، ان "تكرار سقوط الصواريخ وقذائف الهاون خلق أوضاع مربكة داخل مناطق معينة في المقدادية، الامر الذي يدفعنا للتحذير من اندلاع فتنة تتمثل برد المناطق المتضررة بصواريخ وقذائف ايضا صوب المناطق التي تتعرض للقصف منها واندلاع نزاعات طائفية تعيدنا للمربع الأول".

وأشار، الى أن "عناصر داعش يختبؤون في مناطق معينة بالزور قرب القرى وتم رصد اماكنهم وتحركاتهم وابلاغ القيادات والجهات المعنية ولكن الاخيرة لم تعالج اولئك الارهابيين وتقضي عليهم".

ودعا التميمي، الى "ضرورة انهاء خطر بقايا داعش في الزور لتأمين المقدادية والحفاظ على الانجازات التي تحققت طيلة الفترات الماضية".

وكان مصدر امني قد افاد مساء اليوم بنفوق بقرة وتضرر منزل جراء سقوط صاروخ كاتيوشا بين منطقتي الجعار والحي العسكري بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى

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