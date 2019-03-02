اعتقال عصابة تتاجر بالأسلحة في بغداد

2019/03/02 | 20:27

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان السابق حاكم الزاملي، اليوم السبت، على تقرير صحافي أفاد ببناء القوات الأميركية قاعدتين جديدتين في محافظة الانبار.

وقال الزاملي لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الاميركية تتواجد

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بان شخصاً قتل برصاصة في الرأس، خلال مشاجرة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشاجرة اندلعت اليوم بين مجموعة اشخاص في حي الشهاء بقضاء الطارمية ش

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، السبت، عن اعدام تنظيم داعش لخمسة من مقاتليه الروس في منطقة الباغوز السورية، في ظروف غامضة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش اعدم خمسة من مقاتليه الذين ينتمون الى عدة جمهوريات في روسيا ال

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