الرئيس الجزائري بوتفليقة يدخل في “شبه غيبوبة” باحدى مستشفيات جنيف

2019/03/02 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر طبي، السبت، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دخل في حالة “شبه غيبوبة” باحدى مستشفيات العاصمة السويسرية جنيف.

ونقلت قناة الميادين في خبر اطلعت عليه وكالة صدى، عن المصدر قوله، إن “حالة بوتفليقة حرجة جداً وهو في شبه غيبوبة”، مبينا أن “الأطباء الذين يعالجون بوتفليقة لا يمكنهم أن يمنحوه شهادة بامكانية مزاولة مهامه”.

وأضاف المصدر، أن “بوتفليقة نقل إلى مستشفى جنيف الجامعي وليس إلى المستشفى الذي يجري فيه عادة الفحوصات الدورية وهو موجود في العناية المركزة ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته”.

ولفت المصدر إلى أن “حراسة مشددة فرضت في الطابق الذي يتواجد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى جنيف الجامعي”.

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