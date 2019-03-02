اصطدام طائرتي ركاب على أرضية مطار نيو آرك في امريكا

2019/03/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مطار مدينة نيو آرك الأمريكية، اليوم السبت، باصطدام جناحي طائرتين بالقرب من مبنى المطار؛ ولم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث.

وجاء في بيان المطار على الصفحة الرسمية في “تويتر”: “لم تقع إصابات نتيجة اصطدام طائرة الخطوط الجوية {ساوث ويست} مع طائرة ركاب متوقفة قرب مبنى السفر {أ} في مطار نيو آرك في حوالي الساعة 7:00 صباحا {الساعة 15:00 بتوقيت موسكو}.وأوضح المسؤولون عن المطار الأمريكي في بيان أنه جاري إعادة تسجيل الركاب على رحلات أخرى.ولم يذكر البيان سبب الحادث.



وحذر المطار الركاب من تأجيل عدة رحلات جوية، بسبب الظروف الجوية السيئة

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