مجمع زورافا

2019/03/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومات : فهد الداوود صور : مجدل كمال موقعها الجغرافي : 30 كم شرق مركز ناحية الشمال ، 50 كم شمال مركز قضاء شنگال/ سنجار التأسيس : اصبح مجمع رسميا في سنة 1975 يجمع قرى : بارانا ، زورافا القديمة، زيروان، باخليف جمى جفرا عدد السكان : قبل الابادة ما يقارب 15 ألف نسمة بعد […]

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