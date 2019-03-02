توتنهام يفلت من فخ الهزيمة أمام أرسنال

2019/03/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتزع توتنهام تعادلا ثمينا من ضيفه أرسنال 1-1، اليوم السبت، في ديربي لندني، في افتتاح المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.أحرز للضيوف آرون رامزي في (د.16)، وأدرك التعادل لأصحاب الأرض هاري كين في (د.74 من ركلة جزاء)، وأهدر البديل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة الأولى من […]

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