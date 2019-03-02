السيول تقتل 20 شخصا على الأقل في أفغانستان

2019/03/02 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الأمم المتحدة الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، اليوم السبت، إن 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم في جنوب أفغانستان عندما اجتاحت سيول جارفة ما يصل إلى ألفي منزل وجرفت سيارات.

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