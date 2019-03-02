2019/03/02 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق سراح الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، من السجن، حيث يقضي فترة حكم بتهمة الفساد، لحضور جنازة حفيده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح الرئيس البرازيل السابق لحضور جنازة حفيده (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح الرئيس البرازيل السابق لحضور جنازة حفيده (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).