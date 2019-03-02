بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (1-0) في الدوري الإنجليزي

2019/03/02 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من البريميرليغ.

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